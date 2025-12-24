Speranza dopo l’incidente | Silvia Piancazzo torna a camminare

Silvia Piancazzo è tornata a camminare. A due mesi dal grave incidente stradale avvenuto il 24 ottobre sulla via Cristoforo Colombo, arriva una notizia che porta speranza dopo una tragedia che ha segnato profondamente la città di Roma. La ragazza, 20 anni, era a bordo di una Mini insieme all’amica Beatrice Bellucci, rimasta uccisa nello schianto dopo l’impatto con una Bmw. Silvia era stata trasportata in condizioni gravissime all’ Ospedale San Camillo Forlanini, dove ha iniziato un lungo e difficile percorso di cure e riabilitazione. Proprio dall’ospedale arriva ora l’aggiornamento più atteso: durante una visita speciale, Silvia si è alzata dalla sedia a rotelle e ha fatto alcuni passi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

