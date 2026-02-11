Andorno Micca | fiamme in un garage

Nella serata di ieri, un incendio ha distrutto un garage nel centro di Andorno Micca. Le fiamme sono divampate velocemente, costringendo alcuni residenti ad allertare i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri, che hanno lavorato a lungo per mettere sotto controllo le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock. La strada principale del paese è rimasta chiusa per alcune ore, mentre gli investigatori cercano di capire cosa abbia scatenato l

Andorno Micca: Fiamme nel Cuore della Valle Cervo, un Abitante Soccorso. Una serata che si è trasformata in un'emergenza per i residenti di Andorno Micca, un comune incastonato nella suggestiva Valle Cervo, in provincia di Biella. Ieri sera, precisamente intorno alle 19:30, una chiamata d'allarme ha mobilitato i Vigili del Fuoco di Biella, impegnati a domare un incendio che ha scoppiato all'interno di un garage situato in Via Bernardino Galliari. L'evento ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato, mettendo alla prova l'efficacia del sistema di soccorso locale. L'arrivo dei Vigili del Fuoco è stato rapido, un elemento cruciale per limitare i danni e prevenire un'escalation dell'incidente.

