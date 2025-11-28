Garage in fiamme a Savignano distrutte auto e moto e dannegggiato un laboratorio

28 nov 2025

Alle 17:40 di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti in via G. Tavoni a Savignano sul Panaro per un incendio divampato in un garage.Le fiamme, uscite dal garage d'origine, si sono propagate rapidamente ai due box adiacenti, dove si trovavano parcheggiate. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

