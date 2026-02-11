Ancora usi le lenzuola di cotone? Prova a scegliere quelle di lino il tuo corpo di ringrazierà

Molti continuano a usare le lenzuola di cotone, ma forse è ora di cambiare. Chi prova quelle di lino si rende conto subito di quanto siano più fresche e leggere, soprattutto d’estate. Risvegliarsi nel cuore della notte con le lenzuola che si attaccano addosso non è più un problema. Basta scegliere il materiale giusto e la qualità del sonno migliora di sicuro.

Svegliarsi nel cuore della notte con le lenzuola incollate addosso è un'esperienza frustrante che può compromettere l'intera giornata successiva. Spesso diamo la colpa al caldo, al freddo o allo stress, ma il vero colpevole potrebbe essere il materiale su cui riposiamo. Se il cotone è da sempre il re indiscusso delle nostre camere da letto, la ricerca scientifica suggerisce che il lino sia in realtà un alleato molto più potente per garantire un sonno rigenerante. Dati alla mano, il segreto risiede nella conducibilità termica. Secondo studi pubblicati su NCBI, il lino ha una capacità di disperdere il calore superiore a quella del cotone.

