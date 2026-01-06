Milioni di cellule di tua madre vivono ancora nel tuo corpo e ora sappiamo come fanno

Nel nostro corpo convivono milioni di cellule di nostra madre, testimonianza di un legame biologico che dura nel tempo. Oggi, la scienza ha fatto progressi nel comprendere come queste cellule si integrano e si comportano nel nostro organismo. Questo ci permette di conoscere meglio le connessioni che ci uniscono alle generazioni passate, offrendo una prospettiva più approfondita sulla nostra identità biologica e sul nostro patrimonio genetico.

C'è una parte di noi che non ci appartiene del tutto: ogni essere umano è, in realtà, un mosaico biologico. Per decenni la scienza ha osservato che circa una cellula su un milione all'interno del nostro organismo proviene direttamente da nostra madre. Questo fenomeno, chiamato microchimerismo, implica che milioni di cellule "straniere" risiedano nei nostri organi senza che il sistema immunitario le attacchi. Oggi, un gruppo di immunologi del Cincinnati Children's Hospital ha finalmente svelato il meccanismo che permette questa convivenza pacifica. Il segreto risiede in un processo di educazione immunitaria che inizia nel grembo materno.

