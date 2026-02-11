Ancora un raid dei ladri a Mologno Ma l’allarme li ha fatti scappare

Questa notte, a Mologno, un tentativo di furto ha preso di mira ancora una volta le aziende della zona artigianale del Frascone. I ladri sono entrati in azione, ma l’allarme ha fatto scattare il protocollo e loro sono scappati prima di riuscire a portare via qualcosa. È il secondo episodio simile in poche settimane, e le forze dell’ordine continuano a indagare per capire chi ci sia dietro questi tentativi ripetuti.

Ancora furti e tentativi di furti nel comune di Barga. Quasi un'azione fotocopia di quello avvenuto nella notte tra il 19 ed il 20 gennaio scorso a Mologno con i ladri che hanno preso di mira le stesse aziende nella zona artigianale del Frascone, a Mologno: la Idrocentro e L'Agraria. Sui fatti stanno indagando i carabinieri della stazione di Barga. Nella ditta Idrocentro il tentativo è andato a vuoto in quanto stavolta è entrato in funzione l'allarme e questo ha messo in fuga i ladri. Solito copione, anche all'Agraria di Leonardo Mori e Alfredo Cardella, sempre nella zona artigianale del Frascone.

