Ladri assaltano una casa ma ci sono i proprietari | così li hanno fatti scappare

Nel tardo pomeriggio di domenica 7 dicembre, una famiglia di Montirone ha vissuto momenti di grande paura quando due ladri sono entrati in azione nella loro casa. La presenza dei proprietari ha impedito il furto, costringendo i malviventi alla fuga. L'episodio si è verificato tra via Naviglio e via Giovanni XXIII, lasciando la comunità in allerta.

