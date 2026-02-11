Ancora un episodio di violenza in un Pronto Soccorso del Palermitano L’Ugl

Questa mattina si è verificato un nuovo episodio violento nel Pronto Soccorso di Termini Imerese. Un operatore è stato aggredito da un paziente, portando ancora una volta la questione sicurezza al centro dell’attenzione. L’Ugl Salute denuncia la mancanza di misure adequate e chiede interventi immediati per tutelare medici e infermieri. La situazione resta critica in un settore già sotto pressione da mesi.

Termini Imerese, l'ennesima aggressione al Pronto Soccorso: l'Ugl Salute grida all'emergenza sicurezza. Un nuovo episodio di violenza si è verificato in un pronto soccorso del Palermitano, precisamente nella struttura di Termini Imerese. Un uomo, in stato di alterazione alcolica, ha aggredito un'infermiera, venendo successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. L'Ugl Salute Palermo ha espresso una ferma condanna per l'accaduto, sottolineando l'urgenza di interventi concreti a tutela del personale sanitario. L'ennesima aggressione a un professionista della sanità, avvenuta in un contesto già segnato da carenze di personale e crescente pressione, riaccende il dibattito sulla sicurezza nei pronto soccorso siciliani.

