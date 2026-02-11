Ancona incendio in condominio | evacuati in sicurezza gli abitanti indagini sulle cause

Questa notte un incendio ha coinvolto un condominio in via De Gasperi a Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno evacuato in sicurezza tutti gli abitanti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso mentre si cercano di capire le cause dell’incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’odore di fumo si sente ancora in zona. I residenti raccontano di aver vissuto momenti di paura, ma sono grati per il tempestivo intervento dei soccorritori.

Ancona Sotto Fumo: La Notte di Paura in Via De Gasperi e il Salvataggio Miracoloso dei Vigili del Fuoco. Ancona è stata teatro di un drammatico incendio in un condominio di sette piani situato in via Alcide De Gasperi, nella serata di ieri. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di evacuare in sicurezza gli inquilini rimasti intrappolati, evitando fortunatamente feriti o intossicati. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma l’episodio ha gettato nel panico la comunità locale e riapre un dibattito sulla sicurezza urbana. La serata di ieri si è trasformata in un incubo per i residenti del condominio in via De Gasperi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Incendio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ancona Incendio

Argomenti discussi: Incendio in un palazzo di 7 piani: famiglie intrappolate portate in salvo dai pompieri; Incendio nella notte in un condominio di Osimo, sul posto i Vigili del Fuoco; Osimo, i contatori prendono fuoco nel condominio: evacuate sei famiglie; Fiamme nel vano scala: evacuato un condominio.

Incendio in un palazzo di 7 piani: famiglie intrappolate portate in salvo dai pompieriPaura per il rogo è scoppiato in serata in un condominio di via De Gasperi, ad Ancona. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio: non ci sarebbero feriti o intossicati ... ilrestodelcarlino.it

Incendio ai contatori elettrici di un condominio: evacuate sei famiglieA dare l'allarme i residenti che hanno notato fumo e odore di bruciato Attimi di paura nella tarda serata di ieri in via Cialdini, dove un incendio è divampato all’interno del vano scala di un condomi ... youtvrs.it

Incendio in appartamento ad Ancona, evacuati i residenti bloccati dal fumo - facebook.com facebook

Incendio a una cabina elettrica vicino ai binari di Pesaro, al lavoro la Procura distrettuale antimafia di Ancona x.com