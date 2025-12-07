Incendio nelle cantine del condominio evacuati i residenti
Sono stati attimi di paura quelli vissuti la scorsa notte in via Rencio a Bolzano a causa dell’incendio alle cantine di un condominio della zona. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e, giunti sul posto, i vigili del fuoco del corpo permanente si sono trovati davanti a una densa coltre di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
