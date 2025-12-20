Moviola Bologna Inter, Cesari ha analizzato la prestazione di Chiffi non promuovendo il direttore di gara. E’ stato fondamentale il Var La moviola di Bologna Inter è stata uno dei temi centrali della semifinale di Supercoppa Italiana, una partita intensa e combattuta che ha acceso il dibattito soprattutto per alcuni episodi arbitrali decisivi. Al termine . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Bologna Inter, Chiffi non è stato assolutamente perfetto: l’analisi di Cesari è molto chiara su quanto successo nel match

Leggi anche: Moviola Bologna Inter, era rigore su Bonny? Il parere di Cesari

Leggi anche: Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck da rigore, sul contatto tra Heggem e Bonny ho questo pensiero»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Moviola Bologna-Inter di Supercoppa Italiana: Heggem su Bonny, giusto togliere il rigore ai nerazzurri dopo l'on field review?; Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos'è successo in Bologna-Inter; Bologna-Inter, moviola: mani di Bisseck in area, giusto il rigore. Tutti gli episodi della semifinale di Riad; Bologna-Inter moviola, il fallo di mano di Bisseck e il rigore concesso da Chiffi: cosa è successo.

Bologna-Inter, la moviola di Cesari: "Bisseck, rigore netto". Poi spiega il contatto Bonny-Heggem - "Sono molto contento del Var stasera, ha aiutato e salvato due volte Chiffi. tuttomercatoweb.com