Amici 25 il primo allievo scelto per il Serale | lacrime in sala

Questa sera si è deciso chi sarà il primo allievo a entrare nel Serale di Amici 25. La scelta ha emozionato tutti, con lacrime e commozione in sala. Ora i concorrenti si preparano a affrontare le prossime sfide, mentre il pubblico aspetta di scoprire chi sarà il prossimo a salire sul palco.

Il Serale di Amici 25 è sempre più vicino e, tra cambi squadra e imprevisti, arriva una decisione importante. I ragazzi hanno votato chi, secondo loro, merita di più la maglia dorata. È un momento raro, perché sposta il giudizio dai professori al gruppo e mette a nudo stima, dinamiche e sensibilità. Dall’altra parte, però, la tensione fa emergere anche un crollo emotivo, con tanto di lacrime sincere. Come cambia il regolamento per il Serale Il Serale di Amici 25 e la votazione tra compagni. La corsa al Serale entra in una fase decisiva e la produzione introduce una votazione interna: sono gli allievi a scegliere chi, tra loro, merita di più l’accesso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

