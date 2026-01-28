Lacrime ad Amici | Caterina e Lorenzo non meritano il Serale

Roma, 28 gennaio 2026 - Amici e le classifiche, un binomio che provoca sempre scompiglio. D’altro canto, gli autori del talent show di Canale 5 ormai da diversi anni usano questo meccanismo per aggiungere un po’ di pepe nelle dinamiche che rischiano di risultare un po’ troppo ripetitive. E così anche nel daytime andato in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 gennaio, ecco il drama causato proprio da una classifica. “Chi merita di andare al Serale?”. Il Serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina a grandi passi e già qualche allievo della scuola ha dovuto pagare dazio proprio per questo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’addio di Valentina, le emozioni di Angie e l’incertezza del Serale di Amici 25 segnano un momento di cambiamento nella trasmissione.

Nella puntata di «Amici» trasmessa domenica 18 gennaio su Canale 5, il pubblico ha avuto modo di scoprire anche Caterina, giovane artista di Bergamo.

