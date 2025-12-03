Docente di sostegno contro l’ordine di accompagnare l’alunno in bagno | Non è il mio lavoro è compito di ATA Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso | ecco cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Foggia ha depositato, lo scorso 28 novembre, la sentenza n. 24792025 relativa al ricorso di una docente di sostegno contro un ordine di servizio. La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento della dirigente scolastica che le imponeva di accompagnare un alunno con disabilitù negli spostamenti, di vigilare sul minore e di accoglierlo all'ingresso alla prima ora di lezione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

