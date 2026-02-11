Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio | stop alle lezioni a Reggio Calabria e non solo ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Le scuole di Reggio Calabria resteranno chiuse giovedì 12 febbraio a causa dell'allerta meteo. La perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà pioggia, vento forte e rischio di maltempo in molte zone del sud Italia. Le autorità hanno deciso di mettere in sicurezza studenti e insegnanti, sospendendo le lezioni per tutta la giornata. La situazione è in continuo aggiornamento e altre città potrebbero adottare misure simili.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.