Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio | stop alle lezioni a Reggio Calabria e non solo ELENCO IN AGGIORNAMENTO
Le scuole di Reggio Calabria resteranno chiuse giovedì 12 febbraio a causa dell'allerta meteo. La perturbazione proveniente dall'Atlantico porterà pioggia, vento forte e rischio di maltempo in molte zone del sud Italia. Le autorità hanno deciso di mettere in sicurezza studenti e insegnanti, sospendendo le lezioni per tutta la giornata. La situazione è in continuo aggiornamento e altre città potrebbero adottare misure simili.
Un impulso perturbato dall'Atlantico raggiungerà domani 12 febbraio l'Italia, portando condizioni meteo avverse. La Protezione Civile ha emesso un avviso che estende quello di ieri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Reggio Calabria
Ultime notizie su Reggio Calabria
