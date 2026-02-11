Alla scoperta della banca Il format Bvlg nelle classi della Pea

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha lanciato un nuovo progetto digitale chiamato “Alla scoperta della banca”. L’obiettivo è insegnare ai giovani come funziona il sistema bancario, con attività nelle scuole e incontri dedicati. La banca vuole avvicinare i ragazzi al mondo del risparmio e delle finanze, usando strumenti moderni e interattivi.

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, nella sua opera di educazione delle giovani generazioni al risparmio, parte con il nuovo progetto digitale “Alla scoperta della banca”. Ieri alla media Pea, la prima lezione 2026 del progetto educativo con la conduzione di Fabrizio Diolaiuti. Durante la lezione sono stati proiettati alcuni video di educazione finanziaria che hanno accompagnato la spiegazione agli alunni. Presenti la responsabile di filiale Monica Balderi, mentre per l’Istituto presente la preside Silvia Barbara Gori e il vicepreside Luca Dini, oltre agli insegnanti e circa 100 alunni di terza media, veri protagonisti della lezione di educazione finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Alla scoperta della banca". Il format Bvlg nelle classi della Pea Approfondimenti su Banca Versilia Lunigiana Progetto Erasmus, due classi della primaria 'Don Oreste Benzi' alla scoperta di Barcellona Bimbi nel bosco, l’incredibile scoperta sul conto in banca della famiglia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Banca Versilia Lunigiana Argomenti discussi: Alla scoperta della banca. Il format Bvlg nelle classi della Pea; La banca lancia la nuova edizione di 'Coltiviamo Buone Idee', crowdfunding che fa crescere la Romagna; Banca abusiva e investimenti trappola, vittime anche a Roma; Carta e home banking, ma la banca era una truffa: scoperto schema Ponzi ad Ancona. Alla scoperta della banca. Il format Bvlg nelle classi della PeaLa Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, nella sua opera di educazione delle giovani generazioni al risparmio, parte con il ... lanazione.it Ancona, scoperta banca abusiva: oltre 4 milioni di euro movimentati e 500 vittime in tutta ItaliaI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, dopo un’intensa indagine denominata Golden Tree, hanno scoperto un’imponente struttura finanziaria illecita che operava come un ... blitzquotidiano.it “Alla scoperta della banca”, la lezione di educazione finanziaria di BVLG, oggi con gli studenti di terza media alla Scuola Enrico Pea di Seravezza. #bvlg #bcc #educazionefinanziaria #esg - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.