Sanremo 2026 le reazioni social dei Big all’annuncio di Carlo Conti
© Instagram @luche Carlo Conti in diretta al TG1 ha annunciato uno ad uno i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 e loro hanno reagito così. Ecco tutte le reazioni dei cantanti postate su Instagram. Luchè col dito medio. La reazione di Luchè è in una foto che dice tanto del personaggio: lui che fa il dito medio. “Ci vediamo a Sanremo”, scrive nel post. Tommaso Paradiso alla Fantozzi!. Tommaso Paradiso ironizza con un video di Fantozzi e la didascalia che invita ad una sorta di calma: “Con prudenza, ma ci andremo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) Fedez e Masini ripartono dalla serata cover di Sanremo 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sanremo 2026, dopo l’annuncio di Carlo Conti ecco le emozionate reazioni di tutti i Big in gara I cantanti hanno scoperto di essere stati scelti solo guardando il Tg 1 delle 13.30 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, le reazioni social dei BIG in gara (Video) - Scopri tutto su Sanremo 2026: i cantanti ufficiali, le emozioni e le grandi star che parteciperanno al Festival. Lo riporta mondotv24.it
Sanremo 2026, debutti e ritorni (e reazioni) - Niente più rumors: la lista dei 30 big in gara al prossimo Festival di Sanremo è stata finalmente annunciata. Da rockol.it
Sanremo 2026: le reazioni dei 30 big in gara! I video - Sanremo 2026: l'annuncio dei 30 Big scatena reazioni virali sui social tra ironia, emozioni e celebrazioni; esclusi storici commentano con filosofia. Riporta serial.everyeye.it