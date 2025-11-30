Sanremo 2026 le reazioni social dei Big all’annuncio di Carlo Conti

© Instagram @luche Carlo Conti in diretta al TG1 ha annunciato uno ad uno i 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 e loro hanno reagito così. Ecco tutte le reazioni dei cantanti postate su Instagram. Luchè col dito medio. La reazione di Luchè è in una foto che dice tanto del personaggio: lui che fa il dito medio. “Ci vediamo a Sanremo”, scrive nel post. Tommaso Paradiso alla Fantozzi!. Tommaso Paradiso ironizza con un video di Fantozzi e la didascalia che invita ad una sorta di calma: “Con prudenza, ma ci andremo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) Fedez e Masini ripartono dalla serata cover di Sanremo 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

