Al Braglia c' è Modena-Cremonese e scatta il dispositivo di sicurezza e viabilità

Da modenatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Comune ha annunciato che per la partita di calcio tra Modena e Cremonese, in programma sabato alle 15 allo Stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Carrarese, in programma sabato 14 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Modena Cremonese

Al "Braglia" si gioca Modena-Sudtirol, in vigore le modifiche alla viabilità

Modena Il ritorno di Palumbo al Braglia

Sabato pomeriggio, il ritorno di Palumbo al Braglia rappresenta un momento significativo per il Modena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Modena Cremonese

Argomenti discussi: Modena FC - Gazzetta di Modena - C'è qualcosa che non va, guai al Braglia e incubo big match; MODENA CALCIO, SABATO LA SAMP AL BRAGLIA, POI VENEZIA E CARRARESE; Calcio, Serie B: Modena ko al Braglia, la Sampdoria si impone 1-2; Castellini e Braglia: Così il portiere prepara i rigori.

Sampdoria, Matteo Manfredi con la scorta al Braglia ma non c’è contestazione. E Jesper Fredberg…Matteo Manfredi era al Braglia per assistere a Modena-Sampdoria: nessuna contestazione per il presidente, mentre Jesper ... clubdoria46.it

al braglia c èVerso Modena-Sampdoria, per i bookmakers non c’è storia al Alberto Braglia: le quoteIn vista della sfida tra Modena e Sampdoria di sabato, i bookmakers non credono nella vittoria esterna all'Alberto Braglia, quote alte ... clubdoria46.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.