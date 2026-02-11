Al Braglia c' è Modena-Cremonese e scatta il dispositivo di sicurezza e viabilità

Questa mattina il Comune ha annunciato che per la partita di calcio tra Modena e Cremonese, in programma sabato alle 15 allo Stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Carrarese, in programma sabato 14 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Cremonese

Sabato pomeriggio, il ritorno di Palumbo al Braglia rappresenta un momento significativo per il Modena.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Modena Cremonese

Argomenti discussi: Modena FC - Gazzetta di Modena - C'è qualcosa che non va, guai al Braglia e incubo big match; MODENA CALCIO, SABATO LA SAMP AL BRAGLIA, POI VENEZIA E CARRARESE; Calcio, Serie B: Modena ko al Braglia, la Sampdoria si impone 1-2; Castellini e Braglia: Così il portiere prepara i rigori.

Sampdoria, Matteo Manfredi con la scorta al Braglia ma non c’è contestazione. E Jesper Fredberg…Matteo Manfredi era al Braglia per assistere a Modena-Sampdoria: nessuna contestazione per il presidente, mentre Jesper ... clubdoria46.it

Verso Modena-Sampdoria, per i bookmakers non c’è storia al Alberto Braglia: le quoteIn vista della sfida tra Modena e Sampdoria di sabato, i bookmakers non credono nella vittoria esterna all'Alberto Braglia, quote alte ... clubdoria46.it

Ieri chiuso il #Calciomercato Affari #SerieB /3 #Modena: Massolin ceduto all' #Inter ma resta in prestito fino a giugno Centrocampo #Padova: Giunti dal #Perugia, Baselli al #Chievo #Palermo: Johnsen dalla #Cremonese, Rui Modesto dall' #Udinese x.com

Le trattative di mercato. Alla Cremonese tre milioni e al giocatore un ricco contratto fino al 2029. Il maliano è finito nel mirino di Modena e Avellino, piace pure all’estero - facebook.com facebook