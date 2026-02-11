Al Braglia c' è Modena-Cremonese e scatta il dispositivo di sicurezza e viabilità
Questa mattina il Comune ha annunciato che per la partita di calcio tra Modena e Cremonese, in programma sabato alle 15 allo Stadio
In occasione della partita di calcio Modena-Carrarese, in programma sabato 14 febbraio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito sorvegliato.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Modena Cremonese
Al "Braglia" si gioca Modena-Sudtirol, in vigore le modifiche alla viabilità
Modena Il ritorno di Palumbo al Braglia
Sabato pomeriggio, il ritorno di Palumbo al Braglia rappresenta un momento significativo per il Modena.
Ultime notizie su Modena Cremonese
Argomenti discussi: Modena FC - Gazzetta di Modena - C'è qualcosa che non va, guai al Braglia e incubo big match; MODENA CALCIO, SABATO LA SAMP AL BRAGLIA, POI VENEZIA E CARRARESE; Calcio, Serie B: Modena ko al Braglia, la Sampdoria si impone 1-2; Castellini e Braglia: Così il portiere prepara i rigori.
Sampdoria, Matteo Manfredi con la scorta al Braglia ma non c’è contestazione. E Jesper Fredberg…Matteo Manfredi era al Braglia per assistere a Modena-Sampdoria: nessuna contestazione per il presidente, mentre Jesper ... clubdoria46.it
Verso Modena-Sampdoria, per i bookmakers non c’è storia al Alberto Braglia: le quoteIn vista della sfida tra Modena e Sampdoria di sabato, i bookmakers non credono nella vittoria esterna all'Alberto Braglia, quote alte ... clubdoria46.it
Ieri chiuso il #Calciomercato Affari #SerieB /3 #Modena: Massolin ceduto all' #Inter ma resta in prestito fino a giugno Centrocampo #Padova: Giunti dal #Perugia, Baselli al #Chievo #Palermo: Johnsen dalla #Cremonese, Rui Modesto dall' #Udinese x.com
Le trattative di mercato. Alla Cremonese tre milioni e al giocatore un ricco contratto fino al 2029. Il maliano è finito nel mirino di Modena e Avellino, piace pure all’estero - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.