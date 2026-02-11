Agrivoltaico Dorno la risposta di iSwiss

L’agrivoltaico di Dorno fa discutere ancora. I residenti si chiedono se questa soluzione possa davvero proteggere le risaie o rischia di cambiarne il volto. Intanto, le aziende e le associazioni agricole si dividono tra chi vede nel progetto una possibilità di sviluppo e chi teme danni all’ambiente e al paesaggio. La questione resta aperta, tra promesse e preoccupazioni.

Transizione energetica e tutela delle risaie. L' agrivoltaico Dorno si inserisce in un dibattito sempre più acceso sulla compatibilità tra energia rinnovabile e salvaguardia del territorio agricolo. Il sindaco Francesco Perotti ha evidenziato il rischio che 215 ettari di risaie possano essere destinati a ospitare 170.000 pannelli solari, con un impatto significativo sul suolo comunale. La questione sollevata non riguarda solo un singolo progetto, ma il modello di sviluppo energetico adottato. Christopher Aleo, presidente di iSwiss Hedge Fund, interviene proponendo una soluzione che mira a evitare il consumo irreversibile di suolo agricolo.

