Ravenna divisa in ' micro-zone' e tre fasce di prezzo | quanto costeranno gli affitti con il nuovo accordo sul canone concordato
Un lungo braccio di ferro tra proprietari e rappresentanti degli affittuari ha portato alla firma di un accordo condiviso sugli affitti a canone concordato. Una contrattazione mediata dal Comune e dalla provincia di Ravenna, dopo che in un primo momento l'accordo fra sindacati e associazioni dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna divisa in 'micro-zone' e tre fasce di prezzo: quanto costeranno gli affitti con il nuovo accordo sul canone concordato - Il nuovo accordo sugli affitti ridisegna tariffe, parametri e zone del territorio comunale, con aumenti medi del 10%. Da ravennatoday.it
Ravenna, la capitale delle trivelle divisa tra business e voglia di riscatto - L’ultima spiaggia del lido Dante e la «democrazia del lavoro». ilmanifesto.it scrive