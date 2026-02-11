AEW | Speculazioni nel backstage sul ritorno di una iconica stable della ROH

Nelle ultime ore circolano voci dietro le quinte sull’eventuale ritorno di una stabile storica della Ring of Honor. In AEW, le stable sono ormai una costante, e con l’acquisto di ROH da parte di Tony Khan, il numero si è moltiplicato. Ora, si parla di un possibile rilancio di una formazione che ha fatto la storia della federazione di Cary Silkin, con alcuni membri ancora molto attivi nel circuito. La notizia ha già acceso la curiosità tra i fan, che attendono sviluppi ufficiali.

Se c’è una cosa che in AEW abbonda, sono le stable, fin dagli albori della compagnia. Da quando Tony Khan ha acquistato la Ring of Honor, queste sono aumentate di numero, ma ovviamente non va dimenticata la storia dell’ex federazione di Cary Silkin, che nel corso degli anni ha avuto delle stable iconiche con membri altrettanto iconici, alcuni dei quali sono ancora wrestler pienamente attivi e di successo oggigiorno. Secondo alcune speculazioni, la AEW starebbe pensando al ritorno di una delle stable più conosciute della ROH ed avrebbe già lanciato un piccolo segnale a Dynamite la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

