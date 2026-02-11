Addio a James Van Der Beek | per noi nati negli '80 Dawson Leery è stato il primo a dirci che potevamo essere diversi

L’attore James Van Der Beek, conosciuto soprattutto per il ruolo di Dawson Leery nella serie “Dawson’s Creek”, è morto. Per chi è cresciuto negli anni ’80, quel personaggio ha rappresentato molto più di una semplice serie TV. Dawson ha mostrato che si può essere diversi, sognare in un’Italia che spesso non capiva. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha seguito le sue avventure e si è riconosciuto in quel giovane sognatore.

