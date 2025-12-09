La crostata con marmellata d' uva e vin brulè di Pina Di Marzio vince Dolcezze d' Abruzzo a Sambuceto

La “crostata con marmellata d'uva e vin brulè”conquista la gara gastronomica "Dolcezze d'Abruzzo".La ricetta della casalinga Pina Di Marzio di Rosciano si è aggiudicata l'edizione 2025 del concorso dedicato ai dolci della trazione abruzzese.La gara si è svolta domenica 7 dicembre a Sambuceto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it