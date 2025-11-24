Per la ‘remuntada’ della sinistra serve una scarica | qualcosa si muove ma ancora non basta

di Carmelo Zaccaria Una lezione che si può apprendere dalla politica è che non basta essere ottimisti per vincere, bisogna anche meritarselo. Trovare il modo per restare in connessione con le persone, innescare i loro desideri, accendere nuovi pensieri, essere certi della coerenza con gli impegni presi. Come diceva Stefano Benni: bisogna somigliare a quello che si dice. Nel tentare la “remuntada” la sinistra, nel suo insieme, deve essere non solo convincente ma soprattutto “ conveniente ”. L’elettore deve avere la percezione che il suo voto è davvero essenziale, decisivo e che la sua scelta lo farà stare meglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

