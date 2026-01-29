Il ’dimensionamento’ Ecco l’istituto Val Bidente Si uniscono anche due comprensivi cittadini

Il nuovo piano di dimensionamento scolastico coinvolge anche il Forlivese, con l’istituto Val Bidente che si unisce ad altri comprensivi cittadini. Il commissario nominato dal Governo ha firmato le nuove fusioni, modificando gli assetti amministrativi delle scuole, dalla montagna alla città. La riforma mira a riorganizzare le scuole in modo più efficiente, con cambiamenti che toccheranno molte comunità locali.

Il dimensionamento scolastico passa anche dal Forlivese. L’intervento del commissario nominato dal Governo porta a nuove fusioni tra gli istituti e ridisegna gli assetti amministrativi, dalla montagna alla città. Nel territorio del Bidente, l’istituto comprensivo di Santa Sofia verrà unito a quello di Civitella di Romagna e Galeata. Dall’accorpamento nascerà il nuovo Istituto comprensivo Valle del Bidente, che riunirà scuole collocate in comuni diversi e su un’area geografica ampia, in gran parte montana. Novità anche a Forlì. L’Ic 9 ‘Beatrice Portinari’ (San Martino in Villafranca) sarà accorpato all’Ic 4 ‘Annalena Tonelli’ (viale Italia): dalla fusione prenderà forma il nuovo Istituto comprensivo ‘Portinari-Tonelli’, con una sola dirigenza scolastica e un’unica segreteria amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

