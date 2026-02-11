A Monza le Olimpiadi della poesia Sfida in endecasillabi e versi sciolti per ottocento studenti di tutte le età

Ieri a Monza si sono svolte le Olimpiadi della poesia, con oltre 800 studenti di tutte le età che hanno partecipato alla gara di versi. Il teatro Manzoni era pieno di ragazzi, dai più piccoli delle scuole primarie ai più grandi delle superiori. Hanno assistito con entusiasmo alle premiazioni, mentre i giovani sfidavano a colpi di endecasillabi e versi sciolti. La manifestazione, organizzata dalla Mille Gru APS e PoesiaPresente, si è tenuta con il supporto del Comune di Monza e della Fondazione Monza e Brianza.

Un pubblico di 800 ragazzi, dalle scuole primarie alle superiori, ieri ha affollato il teatro Manzoni, facendo un tifo da stadio per le premiazioni della prima edizione delle Olimpiadi della Poesia, organizzate da Dome Bulfaro presidente di Mille Gru APS e PoesiaPresente: Scuola di Poesia performativa, Scrittura poetica e Poesiaterapia in collaborazione con il Comune di Monza e con il contributo di Fondazione Monza e Brianza. Coinvolte più di venti scuole della città di Monza e più di un migliaio di studenti di ogni età, dalla primaria alle scuole per adulti a cui è stato spiegato cosa significhi fare poesia, poi stimolati a produrla.

