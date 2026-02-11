Domani lo slittino torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La trasmissione inizia nel primo pomeriggio, con gli azzurri pronti a scendere sulla pista. La gara si può seguire anche in streaming, per chi non potrà essere davanti alla tv. Si conclude il programma dedicato alla Eugenio Monti, ma le emozioni delle competizioni continuano.

Si chiude il programma sulla Eugenio Monti per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per lo slittino. Domani va in scena l’ultima gara, la prova a squadre: scenderanno sul ghiaccio un singolo maschile, un singolo femminile, un doppio maschile e un doppio femminile. L’Italia sogna in grande davanti al pubblico di casa: l’obiettivo di Dominik Fischnaller, Verena Hofer, uno tra RiederKainzwalnder e NaglerMalleier e VoetterOberhofer è quello di agguantare il podio. Non mancheranno le squadre che puntano al podio. La Germania appare irraggiungibile, occhio però ad Austria, Lettonia e Stati Uniti nella lotta per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, azzurri in gara, streaming

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Questa mattina è stato comunicato l’orario dello slittino in tv per domani, 7 febbraio, primo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani mattina inizia ufficialmente lo slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre maschile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa femminile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: combinata a squadre femminile, programma, streaming; A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: discesa maschile, programma, streaming.

A che ora lo sci alpino domani in tv, Olimpiadi 2026: prove discesa maschile e femminile, programma, streamingGiovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di ... oasport.it

Olimpiadi, nella gara di slittino Verena Hofer conserva la quarta posizione ma non va oltre #ioseguoTgr @TgrRai #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Olimpiadi, nella gara di slittino Verena Hofer conserva la quarta posizione ma non va oltre - facebook.com facebook