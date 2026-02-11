A Bibbiano bimbi strappati senza prove

A Bibbiano i bambini sono stati tolti dalle famiglie senza prove concrete. Dopo l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, i giudici hanno chiarito che non ci sono riscontri oggettivi di abusi. Hanno anche detto che il vero obiettivo dei servizi sociali non era ingannare, ma non hanno trovato elementi a sostegno delle accuse.

Nonostante l’assoluzione di quasi tutti gli imputati, i giudici del processo «Angeli e demoni» scagionano i familiari dei piccoli: «Nessun riscontro oggettivo degli abusi che hanno portato all’allontanamento, ma il fine dei servizi sociali non era ingannare». I giudici che hanno assolto Bibbiano fissano, nella loro sentenza da 1.650 pagine, un dato: nei casi esaminati (che riguardano 12 minorenni), gli abusi attribuiti alle famiglie di origine non sono stati dimostrati. Le ipotesi che avevano portato all’allontanamento dei minori non trovano, valutano i giudici del tribunale di Reggio Emilia, riscontri oggettivi che avrebbero potuto reggere in un processo penale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Bibbiano bimbi strappati «senza prove» Approfondimenti su Bibbiano Processo Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi» I giudici di Bibbiano ora puntano il dito contro i giornali, accusandoli di aver alimentato un clamore che ha danneggiato i bambini coinvolti. I 3 bimbi portati via dalla famiglia che vive nel bosco a Chieti: «Strappati ai genitori, saranno traumatizzati» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bibbiano Processo A Bibbiano non c'erano mostri che rubavano bambini. Ma sono i bambini ad aver pagatoC’era una volta il partito di Bibbiano, c’erano i mostri gender che rubavano i bambini, c’erano alcuni politici – i nomi sono fin troppo noti – che mostravano dal palco delle feste di partito minorenn ... msn.com IL CLAMORE MEDIATICO HA SALVATO (non travolto) I BAMBINI DI BIBBIANO - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.