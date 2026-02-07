Bibbiano ora i giudici incolpano i giornali | Il loro clamore ha travolto i bimbi
I giudici di Bibbiano ora puntano il dito contro i giornali, accusandoli di aver alimentato un clamore che ha danneggiato i bambini coinvolti. La procura e il tribunale fanno un passo indietro, definendo le accuse fin qui avanzate “fragili”. E nel frattempo, si fa strada la decisione di salvare anche l’uso della macchina con gli elettrodi sui minori, che fino a poco tempo fa sembrava in bilico. Una vera e propria rottura tra le istituzioni e i media, con i giudici che vogliono chiarire
C’è un passaggio nelle 1.650 pagine di motivazione della sentenza che chiude il primo grado di «Angeli e demoni», la maxi inchiesta della Procura di Reggio Emilia fatta a pezzi dalla trimurti della Sezione penale, Sarah Iusto (presidente), Michela Caputo e Francesca Piergallini (a latere), che scarica tutto il peso sui media. Con una frase secca: il «clamore mediatico» avrebbe «travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni». È il passaggio che trasforma il processo agli imputati nel processo a chi ha raccontato l’inchiesta. 🔗 Leggi su Laverita.info
Caso Bibbiano, i giudici del processo: "Il clamore mediatico ha travolto i bambini"
Reggio Emilia, oggi, i giudici hanno detto che il grande clamore mediatico ha davvero sconvolto le vite dei bambini e delle loro famiglie nel caso "Angeli e Demoni".
Processo Bibbiano, giudici: 'clamore mediatico ha travolto le vite degli imputati'
Il tribunale di Reggio Emilia ha depositato la sentenza sul caso Bibbiano, evidenziando come il clamore mediatico abbia pesantemente influenzato le vite degli imputati.
