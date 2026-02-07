I giudici di Bibbiano ora puntano il dito contro i giornali, accusandoli di aver alimentato un clamore che ha danneggiato i bambini coinvolti. La procura e il tribunale fanno un passo indietro, definendo le accuse fin qui avanzate “fragili”. E nel frattempo, si fa strada la decisione di salvare anche l’uso della macchina con gli elettrodi sui minori, che fino a poco tempo fa sembrava in bilico. Una vera e propria rottura tra le istituzioni e i media, con i giudici che vogliono chiarire

C’è un passaggio nelle 1.650 pagine di motivazione della sentenza che chiude il primo grado di «Angeli e demoni», la maxi inchiesta della Procura di Reggio Emilia fatta a pezzi dalla trimurti della Sezione penale, Sarah Iusto (presidente), Michela Caputo e Francesca Piergallini (a latere), che scarica tutto il peso sui media. Con una frase secca: il «clamore mediatico» avrebbe «travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni». È il passaggio che trasforma il processo agli imputati nel processo a chi ha raccontato l’inchiesta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi»

Reggio Emilia, oggi, i giudici hanno detto che il grande clamore mediatico ha davvero sconvolto le vite dei bambini e delle loro famiglie nel caso "Angeli e Demoni".

Il tribunale di Reggio Emilia ha depositato la sentenza sul caso Bibbiano, evidenziando come il clamore mediatico abbia pesantemente influenzato le vite degli imputati.

