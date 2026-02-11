17 anni di Penelope | gran galà con Sara Diamante Petra Satin e Ramona Pepe

Il Sexy Disco Penelope festeggia i 17 anni con un grande galà in Toscana. Tra musica, luci e tanta gente, l’evento ha richiamato appassionati e ospiti speciali come Sara Diamante, Petra Satin e Ramona Pepe. La festa si è svolta in modo scoppiettante, confermando il ruolo di Penelope tra i locali più amati della regione.

Il Sexy Disco Penelope celebra il suo 17° anniversario con un evento esclusivo che segna un momento storico per il divertimento notturno in Toscana.Sabato 21 febbraio il locale di Pontedera ospiterà un Gran Galà speciale con la partecipazione di tre icone dello spettacolo italiano: Sara Diamante.

