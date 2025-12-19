Valeria Visconti accende il gran gala pre-capodanno al Disco Penelope
Il 27 dicembre 2025, il Disco Penelope si prepara a brillare con un evento esclusivo. Valeria Visconti sarà la protagonista di un Gran Gala Pre-Capodanno, un’occasione unica per vivere una serata all’insegna dell’eleganza e della musica. Un appuntamento imperdibile per salutare l’anno che sta per concludersi e dare il benvenuto a quello nuovo, in un’atmosfera indimenticabile.
Sabato 27 Dicembre 2025, il Disco Penelope ospita Valeria Visconti per un Gran Gala Pre-Capodanno indimenticabile. La celebre showgirl italiana porterà sul palco il suo fascino e la sua energia, preparando il pubblico all’ultima notte di festa dell’anno.Cena esclusiva nel ristorante erotico e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Capodanno 2026, al The Social Hub si festeggia con il party "Fashion Night Gran Gala"
Leggi anche: Capodanno 2026 a villa Patrì: un gran galà di eleganza, musica e alta cucina
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.