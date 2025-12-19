Valeria Visconti accende il gran gala pre-capodanno al Disco Penelope

Il 27 dicembre 2025, il Disco Penelope si prepara a brillare con un evento esclusivo. Valeria Visconti sarà la protagonista di un Gran Gala Pre-Capodanno, un’occasione unica per vivere una serata all’insegna dell’eleganza e della musica. Un appuntamento imperdibile per salutare l’anno che sta per concludersi e dare il benvenuto a quello nuovo, in un’atmosfera indimenticabile.

