Zona distretto Valdarno Filippo Francalanci nuovo responsabile Unità funzionale attività consultoriali

Da arezzonotizie.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 16 febbraio, Filippo Francalanci assumerà anche il ruolo di responsabile delle Attività consultoriali nel distretto del Valdarno. Il medico, già direttore dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia dell’ospedale del Valdarno, continuerà a occuparsi anche delle sue mansioni principali, ampliando così le sue responsabilità. La sua nomina mira a rafforzare il coordinamento tra i servizi sanitari della zona.

Dal prossimo lunedì 16 febbraio il dottor Filippo Francalanci, direttore dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia dell’ospedale del Valdarno, sarà anche responsabile facente funzione dell’Unità funzionale Attività consultoriali della Zona Distretto del Valdarno.Francalanci dirige.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Valdarno Zona

Trasporto ferroviario nel Valdarno: grande partecipazione all’incontro pubblico con il nuovo assessore regionale Filippo Boni

Zona cocktail in casa, idee per creare un angolo bar elegante e funzionale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.