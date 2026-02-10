Zona distretto Valdarno Filippo Francalanci nuovo responsabile Unità funzionale attività consultoriali
Da lunedì 16 febbraio, Filippo Francalanci assumerà anche il ruolo di responsabile delle Attività consultoriali nel distretto del Valdarno. Il medico, già direttore dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia dell’ospedale del Valdarno, continuerà a occuparsi anche delle sue mansioni principali, ampliando così le sue responsabilità. La sua nomina mira a rafforzare il coordinamento tra i servizi sanitari della zona.
Dal prossimo lunedì 16 febbraio il dottor Filippo Francalanci, direttore dell'Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia dell'ospedale del Valdarno, sarà anche responsabile facente funzione dell'Unità funzionale Attività consultoriali della Zona Distretto del Valdarno.Francalanci dirige.
