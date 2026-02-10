Zero Motorcycles sbarca nel mercato scooter elettrico | LS1 design e tecnologia per la città dal 2026
La Zero Motorcycles annuncia il suo ingresso nel mercato degli scooter elettrici con il modello LS1. Il nuovo scooter sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2026. La casa americana punta su design e tecnologia per conquistare le città italiane, offrendo un’alternativa eco-friendly ai mezzi tradizionali.
Zero Motorcycles entra nel mercato degli scooter elettrici con il modello LS1, disponibile da febbraio 2026 anche in Italia. Lo scooter, presentato originariamente a EICMA 2025, si rivolge a un pubblico urbano alla ricerca di un mezzo pratico e moderno, con un prezzo di partenza di 5.320 euro. Il debutto del LS1 segna un passo importante per il marchio californiano, che celebra il suo ventesimo anniversario con questa nuova avventura nel segmento degli scooter elettrici. L’azienda ha puntato su un design che riflette l’estetica consolidata di Zero Motorcycles, caratterizzata da linee pulite e un’architettura compatta.🔗 Leggi su Ameve.eu
