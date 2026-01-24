Valentina Gemetto ha stabilito un nuovo record italiano dei 5000 metri indoor, una disciplina poco praticata e il cui primato risaliva al 1996, quando Claudia Menconi corse in 16:47 a Stoccolma. Con questo risultato, Gemetto rispolvera un primato trent’anni dopo, segnando un importante traguardo nel panorama dell’atletica italiana.

Valentina Gemetto ha firmato il nuovo record italiano dei 5000 metri indoor, una disciplina oggettivamente poco frequentata e il cui primato nazionale era ormai vecchio di trent’anni (25 febbraio 1996 a Stoccolma, dove Claudia Menconi si espresse in 16:47.04). L’azzurra ha frantumato quel primato, abbassandolo a 16:00.45 in quel di Lione (Francia), dove ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dalla francese Sarah Medeleine in 15:03.76. La Campionessa Italiana dei 10 km e oro a squadre agli ultimi Europei di corsa su strada è rimasta sopra al suo personale all’aperto in questa disciplina (15:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentina Gemetto rispolvera un record italiano vecchio di trent’anni! Baffour riemerge, esordio Carmassi

