zafferano iraniano nelle mense lombarde per due anni

Da due anni, lo zafferano iraniano arriva nelle mense della Lombardia. Il progetto, ideato da Mahsa Mehrnam, coinvolge 50 donne in Iran, che coltivano e lavorano il prodotto. Ora, il prodotto italiano viene distribuito nelle mense, portando benefici sia economici che sociali alle comunità coinvolte.

Zafferano iraniano nelle mense lombarde: il progetto di Mahsa Mehrnam che dà lavoro a 50 donne in Iran. Per i prossimi due anni lo zafferano iraniano entrerà stabilmente nelle cucine di Milano Ristorazione, l’azienda pubblica che ogni giorno serve 81.690 pasti tra scuole, nidi, strutture private e residenze sanitarie assistenziali. A garantirne la fornitura è Saffron Milan, l’impresa fondata dall’imprenditrice iraniana Mahsa Mehrnam, che ha siglato un accordo per l’importazione di 50 chili dell’“oro rosso” di Teheran. Un risultato che non è solo commerciale, ma profondamente sociale. «Per noi è un progetto molto importante – racconta Mehrnam – perché permette alle donne iraniane di lavorare in un periodo molto difficile per il nostro Paese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

