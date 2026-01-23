A Calci l' Acqua Buona del rubinetto in caraffa nelle mense scolastiche

A Calci, nelle mense scolastiche dei plessi, si è ripristinato il servizio di acqua del rubinetto in caraffa, riprendendo una consuetudine interrotta durante la pandemia. Questa scelta mira a promuovere un consumo più sostenibile e a favorire abitudini salutari tra gli studenti, garantendo un approvvigionamento di acqua semplice e accessibile durante i pasti scolastici.

Nelle mense scolastiche dei plessi di Calci, una volta terminate le restrizioni legate alla pandemia, si è ripreso a servire acqua del rubinetto in caraffa. L'obiettivo è quello di favorire sia una cultura del rispetto e della salvaguardia della risorsa idrica e dell'ambiente, sia comportamenti.

