WWE Monday Night Raw – Risultati del 9 febbraio 2026

Questa sera a Raw Becky Lynch si presenta furiosa, pronta a sfidare AJ Lee in un match con in palio qualcosa di importante. L’atmosfera al palazzetto è calda, e la tensione tra le due è palpabile fin dall’inizio. La sfida tra le due si fa sempre più accesa, con Becky che non nasconde il suo risentimento per il ritorno di AJ Lee. I fan sono in attesa di vedere come finirà questa sfida, che promette di essere uno dei momenti più caldi della serata.

Becky Lynch sfida AJ Lee. con una posta in palio. RAW si apre con Becky Lynch furiosa per il ritorno di AJ Lee. Becky accusa AJ di rovinarle la vita e arriva a proporle un incontro a Elimination Chamber. AJ accetta solo a una condizione: una chance titolata. Becky inizialmente rifiuta, ma poi cede. La sfida è ufficiale. WWE World Tag Team Championship. The Usos (c) vs Alpha Academy Match molto combattuto e ricco di azione. Otis e Tozawa mettono in difficoltà i campioni, ma nel finale Jey e Jimmy colpiscono con doppia superkick e 1-D per la vittoria. Vincitori e ancora campioni: The Usos Dopo il match rispetto reciproco.

