Webuild a Roma due nuove fermate Metro C Salini Sfide per crescita Capitale

Webuild ha inaugurato due nuove fermate della Linea C della metropolitana a Roma: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Le archeostazioni, realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild, rappresentano un importante passo per la crescita della rete metropolitana della Capitale, contribuendo a migliorare la mobilità e l'accessibilità nel centro storico di Roma.

ROMA (ITALPRESS) – Il centro storico della Capitale vanta da oggi due nuove fermate della Linea C della Metropolitana: ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia, archeostazioni realizzate dal consorzio Metro C guidato da Webuild insieme a Vianini Lavori nell'ambito dei lavori commissionati da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. Con l'apertura di queste due stazioni e 3 nuovi km di linea, il progetto ridisegna la mobilità urbana tra centro e periferia, grazie anche all'interscambio con l'esistente Linea B della metro. Il progetto ha al contempo permesso di restituire alla città i reperti rinvenuti durante gli scavi, a testimonianza dell'impegno nella valorizzazione dell'incredibile patrimonio culturale di Roma e grazie ad un lavoro sinergico tra imprese e istituzioni.

