Il day after è quello dei divieti. Mentre Lindsey Vonn è stata già operata due volte, per ridurre la frattura scomposta al femore sinistro, poi per l’applicazione di un fissaggio esterno. In serata la campionessa rompe il silenzio: «Mi serviranno diversi interventi alla tibia, ma la vita è troppo breve per non rischiare». Vonn dovrebbe comunque restare in Italia ancora qualche tempo e i medici veneti sono in stretto contatto con quelli americani. Sono loro ad aver preferito a Belluno, l’ospedale di Treviso, a 70 km da Aviano dove ha sede la base militare Usa. Per alcuni esperti, ci vorranno almeno 3 mesi prima di poter tornare a una vita normale, figuriamoci all’agonismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vonn rompe il silenzio: "La vita è troppo breve per non rischiare"

