Elodie ripresa da troppo vicino al concerto si arrabbia ma non era un fan | lui rompe il silenzio

Personaggi tv. “Ero lì per lavorare”. Elodie ripresa da troppo vicino si arrabbia: lui rompe il silenzio – Una serata di musica, un momento concitato e un gesto che in pochi minuti diventa virale. È così che un episodio avvenuto al Palarescifina durante il concerto siciliano di Elodie si è trasformato in un caso social. Al centro della polemica c’è Antonio Caffo, giornalista di MessinaToday, che racconta di essere stato scambiato per un fan troppo invadente mentre stava lavorando come fotoreporter accreditato. Elodie ripresa da troppo vicino si arrabbia, ma era un giornalista: “Stavo lavorando”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Elodie ripresa da troppo vicino al concerto si arrabbia, ma non era un fan: lui rompe il silenzio

Leggi anche questi approfondimenti

“Non ho capito il gesto: il suo staff mi aveva autorizzato a stare lì”. A Tutto Bloccato su Radio Globo la versione del giornalista a cui Elodie ha fatto volare il telefono durante il concerto di Messina. Era troppo vicino? Segui @radioglobofm per vedere più conte - facebook.com Vai su Facebook

Elodie e Annalisa insieme cantano 'L'appuntamento' di #OrnellaVanoni. Il video è virale. Vai su X

Elodie, figuraccia sul palco: scaccia un "fan molesto" durante il concerto, ma era un giornalista accreditato - Elodie, durante il suo concerto a Messina, ha scacciato dal palco quello che credeva essere un fan molesto: invece era un giornalista ... Da notizie.it

Elodie infuriata durante il concerto: strappa il telefono dalle mani di un uomo - Poco dopo, durante Guaranà, altro brano celebre di Elodie, la cantante ha anche lanciato un messaggio ... Riporta ilfattoquotidiano.it

“Non sono un fan invadente”: Elodie furiosa sul palco, chi c’è dietro il video ravvicinato - Un video ravvicinato fa infuriare Elodie sul palco, ma il protagonista non era un fan qualunque. Secondo donnaglamour.it