Voci scomode e senza filtri | l’evoluzione della musica nel tempo

La musica continua a cambiare, ma resta una presenza fissa nelle vite di tutti. Oggi, tra streaming e social, le voci più autentiche emergono più che mai, portando fuori dal pentagramma storie dirette e senza filtri. La musica si trasforma, ma il suo ruolo di compagna quotidiana rimane intatto.

La musica accompagna da sempre la nostra vita, rappresentando per molti una costante nei momenti di gioia e in quelli di debolezza. Essa è un mezzo per esprimersi: molti cantanti, infatti, la usano per raccontare la propria personalità e le difficoltà che affrontano, sfogandosi con carta, penna e le note. Un brano può quindi trasmettere messaggi molto importanti. In passato molti pezzi avevano testi profondi che parlavano di amore, guerra o politica, e venivano interpretati con grande sentimento e serietà. Pensiamo a ’La Guerra di Piero’ di Fabrizio De André, che denuncia l’inutilità e le atrocità dei conflitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Voci (s)comode e senza filtri: l’evoluzione della musica nel tempo

Il 11 gennaio 2026 ricorre il 27° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André.

