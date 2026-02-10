La polizia di Viterbo ha arrestato un uomo di 57 anni dopo averlo sorpreso mentre riceveva un pacco contenente lenzuola e asciugamani intrisi di droga. Gli agenti lo hanno fermato durante la consegna, intercettando il momento in cui il corriere gli consegnava le scatole. La scoperta ha portato all’arresto immediato dell’uomo, sospettato di gestire un traffico di droga nascosto tra la biancheria.

E’ stato intercettato nel momento in cui un corriere gli consegnava due voluminose scatole contenenti asciugamani e lenzuola intrisi di droga. Per questo motivo, un 57enne di origine extracomunitaria è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato delle squadre mobili di Viterbo e Pesaro – Urbino, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Dettagli sull’arresto e sulla droga sequestrata. L’uomo, residente nella provincia di Viterbo, è stato bloccato al termine di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti effettuati dalla polizia scientifica è emerso che gli asciugamani e le lenzuola, perfettamente piegati e imbustati, erano imbevuti di cocaina ed eroina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viterbo: lenzuola e asciugamani imbevuti di droga e consegnati in pacchi, arrestato 57enne

Approfondimenti su Viterbo Arresto

Nei giorni scorsi, a Venezia, i carabinieri hanno arrestato un 57enne straniero senza fissa dimora, trovandolo in possesso di diverse sostanze stupefacenti nella sua abitazione.

A Viterbo, un ragazzo di 24 anni con precedenti per droga è stato arrestato per furto aggravato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Viterbo Arresto

Argomenti discussi: Lenzuola e asciugamani imbevuti di cocaina ed eroina, arrestato | VIDEO; POLIZIA DI STATO * : VITERBO, ARRESTATO CON COCAINA ED EROINA SU LENZUOLA E ASCIUGAMANI; Lenzuola imbevute di droga: il nuovo metodo di narcotraffico scoperto dalla polizia; Cocaina ed eroina nascoste in asciugamani e lenzuola: arrestato 57enne.

Viterbo, lenzuola e asciugamani imbevuti di cocaina ed eroina: arrestato 57enneViterbo: 57enne arrestato. In due scatole lenzuola e asciugamani impregnati di cocaina ed eroina. Indagini con Pesaro-Urbino e Scientifica. ilquotidianodellazio.it

Viterbo: lenzuola e asciugamani imbevuti di droga e consegnati in pacchi, arrestato 57enneUn 57enne è stato arrestato a Viterbo per detenzione di droga, trovati asciugamani e lenzuola imbevuti di stupefacenti. romadailynews.it

Droga nascosta in lenzuola e asciugamani imbevuti di cocaina ed eroina: arresto della Polizia di Stato tra Viterbo e Pesaro x.com

I poliziotti delle Squadre mobili di Viterbo e Pesaro-Urbino hanno arrestato un uomo per detenzione di droga perché trovato con due scatole contenenti lenzuola e asciugamani perfettamente piegati e imbustati ma imbevuti, tramite processo chimico, di cocain - facebook.com facebook