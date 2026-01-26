A Viterbo, un ragazzo di 24 anni con precedenti per droga è stato arrestato per furto aggravato. Era stato sorpreso mentre scassinava auto in sosta, cercando documenti da falsificare. L’indagine ha portato alla sua cattura, evidenziando un tentativo di attività illecite legata al furto di documenti.

Un giovane è stato arrestato per furto aggravato al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Il soggetto, ventiquattro anni e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti, è stato fermato mentre tentava di sottrarre documenti da alcune auto in sosta. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino. Un arresto a Viterno L’episodio si è verificato nella giornata di ieri durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dagli agenti della Questura di Viterbo. L’obiettivo di tali servizi è la prevenzione e la repressione dei reati che minacciano la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scassinava auto alla ricerca di documenti da falsificare a Viterbo, arrestato 24enne con precedenti per droga

Approfondimenti su scassinava auto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su scassinava auto

Scassinava auto alla ricerca di documenti da falsificare a Viterbo, arrestato 24enne con precedenti per drogaUn 24enne è stato arrestato a Viterbo per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a scassinare auto in sosta e rubare documenti. virgilio.it