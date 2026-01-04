Bologna piange Giovanni Tamburi, il giovane studente disperso dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per la comunità, che si stringe attorno alla famiglia e agli amici. In questo momento di lutto, si ribadisce l’importanza di prevenire incidenti e di tutelare la vita di chi si trova in situazioni di rischio.

La speranza e l’attesa angosciante di questi giorni si è spenta nelle scorse ore. Il corpo di Giovanni Tamburi, il giovane studente bolognese, disperso dopo la tragica strage di Capodanno a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, è stato identificato. La conferma è arrivata con l'esame del Dna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Bologna in lutto per Giovanni: "Mai più vite spezzate per divertimento"

Leggi anche: Giovani vite spezzate sul Gargano: due comunità in lutto, feste ed eventi rimandati

Leggi anche: Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Identificato il corpo di Giovanni Tamburi: il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana - Il ragazzo bolognese era disperso dalla notte dell'incendio nel Le Constellation ... bolognatoday.it