Villalba | Carta d’Identità Cartacea non Valida per Viaggi Estero dal 3 Agosto 2026 Avvio Campagna Informativa

Villalba annuncia che dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida per i viaggi all’estero. Il Comune ha avviato una campagna informativa per spiegare ai cittadini cosa devono fare e quali documenti usare in futuro. La novità riguarda tutti gli abitanti, che dovranno aggiornarsi prima di partire. La sfida è riuscire a comunicare in modo chiaro e rapido, dato che molti ancora usano il documento cartaceo.

Villalba: La Svolta Documentale che Cambia i Viaggi degli Abitanti. Villalba, comune in provincia di Caltanissetta, si trova ad affrontare una sfida logistica e comunicativa per i suoi cittadini. Il sindaco, Maria Paola Immordino, ha infatti diramato un avviso cruciale: dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea perderà la sua validità per i viaggi all'estero. Questa disposizione, apparentemente tecnica, potrebbe avere un impatto significativo sulla vita di molti residenti, soprattutto di coloro che pianificano vacanze o viaggi di lavoro oltre i confini nazionali. L'annuncio, pubblicato in data odierna, 9 febbraio 2026, non è un fulmine a ciel sereno.

