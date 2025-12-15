La carta d' identità cartacea va in pensione | da agosto 2026 non sarà più valida
Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea verrà ufficialmente dismessa, interrompendo la sua validità come documento di riconoscimento e per l’espatrio. Questa modifica segna un importante passo verso l’adozione di soluzioni digitali e più moderne per l’identificazione dei cittadini italiani.
