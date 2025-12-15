La carta d' identità cartacea va in pensione | da agosto 2026 non sarà più valida

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea verrà ufficialmente dismessa, interrompendo la sua validità come documento di riconoscimento e per l’espatrio. Questa modifica segna un importante passo verso l’adozione di soluzioni digitali e più moderne per l’identificazione dei cittadini italiani.

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale.A prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, la carta d’identità cartacea sarà quindi inutilizzabile e. Ravennatoday.it

