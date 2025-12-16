Opere d’arte a Villa Burba L’accordo fra Comune e Scuola di Botticino | via all’operazione restauro

Villa Burba ospiterà opere d’arte che verranno sottoposte a restauro grazie a una collaborazione tra il Comune e la Scuola di Restauro di Botticino. Gli studenti, attivi da anni all’interno di Mind, avranno l’opportunità di intervenire direttamente sulle opere, contribuendo alla loro conservazione e valorizzazione.

Le opere custodite a Villa Burba che necessitano di un intervento di restauro saranno affidate agli studenti della Scuola di Restauro di Botticino attiva da alcuni anni all'interno di Mind. Il Comune di Rho ha infatti stipulato un accordo triennale con Valore Italia - Scuola di Restauro di Botticino per salvaguardare alcune opere che fanno parte del patrimonio comunale. "La collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino è un gesto di cura verso la nostra storia. Affidiamo ai giovani restauratori alcune opere custodite a Villa Burba, uno dei luoghi più cari alla nostra comunità, spazio culturale che raccoglie memorie e storie di Rho, commenta l'assessora alla Cultura Valentina Giro -.

