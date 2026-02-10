Victoria Beckham la verità sul ballo proibito al matrimonio di Brooklyn | parla Marc Anthony

Victoria Beckham smentisce le voci sul ballo proibito al suo matrimonio. Marc Anthony ha confermato che non ci sono stati comportamenti strani o inappropriati in quel giorno. Brooklyn ha parlato di motivi familiari, ma nessuna prova concreta ha mai confermato problemi durante la cerimonia. La famiglia Beckham resta divisa tra le indiscrezioni e le smentite ufficiali.

Tra i numerosi, seppur fumosi, motivi che Brooklyn Bechkam ha presentando nell’annunciare la rottura dei rapporti con la famiglia c’è il ballo inappropriato che la madre avrebbe tenuto nel giorno del suo matrimonio con Nicola Peltz. Il primogenito di Victoria e David ha accusato la mamma di aver sabotato la prima danza tra i neosposi, rubando la scena con movenze che ben poco si addicono a una suocera. A raccontare la sua versione di quel momento arriva Marc Anthony, la star della musica ingaggiata per il matrimonio, amico di lunga data dei Beckham. Marc Anthony dice la sua sul matrimonio di Brooklyn. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, ha attirato l’attenzione dei media anche per alcuni momenti considerati imbarazzanti, tra cui il ballo tra Brooklyn e sua madre Victoria.

Recenti tensioni tra Victoria Beckham e il figlio Brooklyn hanno attirato l’attenzione dei media.

