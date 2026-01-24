Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, ha attirato l’attenzione dei media anche per alcuni momenti considerati imbarazzanti, tra cui il ballo tra Brooklyn e sua madre Victoria. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto il DJ del matrimonio, offrendo una prospettiva più dettagliata su quell’episodio. Questa vicenda continua a essere oggetto di discussione, mantenendo vivo l’interesse pubblico e mediatico sulla coppia.

Il matrimonio da favola celebrato nel 2022 a Palm Beach tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz continua a generare onde d’urto mediatiche a distanza di anni. A riaccendere i riflettori sullo scontro familiare è il DJ Fat Tony, storico collaboratore dei Beckham e testimone oculare dell’evento, intervenuto durante il programma This Morning su ITV. Come riportato da People, il DJ ha fatto luce sul famigerato primo ballo durante le nozze, definendo il momento tra Brooklyn e sua madre Victoria «estremamente imbarazzante» e confermando il clima di gelo che ha rovinato i festeggiamenti. Secondo la ricostruzione, il dramma sarebbe iniziato quando Marc Anthony, ospite e amico di famiglia, ha chiamato Brooklyn sul palco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La verità sul ballo “imbarazzante” tra Brooklyn Beckham e la mamma Victoria, parla il Dj del matrimonio

La verità sul ballo “inappropriato” di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festaIl dj che ha partecipato alla festa di nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz fornisce chiarimenti sul presunto ballo

Brooklyn Beckham e il “furto” del primo ballo, parla il dj del matrimonio: «È stato inappropriato, Victoria ha ridotto Nicola Peltz in lacrime»Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach, rimane oggetto di discussione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La verità sul ballo inappropriato di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festa; L’ospite del matrimonio di Brooklyn Beckham afferma di dire la verità sul ballo di Victoria; 'Vi racconto io il ballo che ha fatto litigare Victoria e Brooklyn Beckham'; Cosa dovremmo fare (e non stiamo facendo) dopo il dramma di Crans Montana.

La verità sul ballo inappropriato di Victoria Beckham alle nozze di Brooklyn e Nicola: parla il dj della festaParla il dj che era presente alla festa di nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. Ecco come sarebbero andate le cose e la verità sul presunto ballo inappropriato tra Victoria Beckham e suo figlio ... fanpage.it

Victoria Beckham e la verità sul ballo inappropriato al matrimonio del figlioIl racconto del dj chiarisce il ballo inappropriato alle nozze di Brooklyn Beckham: un equivoco sul palco che ha acuito la rottura con la famiglia ... corrieredellosport.it

Ma chi l’ha detto che bisogna andare a un ballo di gala per mettersi qualcosa di carino Spesso aspettiamo l’occasione speciale per tirarci su, ma la verità è che l’occasione speciale sei TU, ogni giorno. Che sia una cena fuori o una serata tranquilla, meriti di v - facebook.com facebook