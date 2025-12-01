Travolto da un albero nei boschi | grave un uomo di 55 anni

È un gravissimo incidente quello avvenuto lunedì 1° dicembre in Val Passiria, nel bosco vicino alla località di San Leonardo, nei pressi del maso Spitaler: un boscaiolo di 55 anni è stato travolto da un albero che gli è caduto addosso.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dei fatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

